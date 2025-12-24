Запуск производства отечественных белых масел назвали одним из главных достижений года

Запуск производства полностью отечественных белых масел стал одним из главных событий в отрасли в уходящем году. Об этом заявил в интервью «Аргументам и фактам» гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Ранее, по его словам, на рынке присутствовали в основном импортные масла, что создавало проблемы с логистикой, санкционные риски и угрозы срывов поставок.

«Сейчас эти риски устранены. Мы разработали собственную экологически чистую технологию и вышли на промышленное производство белых масел, соответствующих самым высоким мировым стандартам», — подчеркнул Скоромец.

Прозрачное, бесцветное и безвредное для человека белое масло используется в широком спектре производств: фармацевтике, косметике, пищевой промышленности и других. Технологию верифицировали в собственном научно-исследовательском центре компании в Подмосковье с применением искусственного интеллекта.