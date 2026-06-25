Захарова заявила, что для США нет никаких гарантий в вопросе отключений

Для США не существует не только международных правил, но и собственных гарантий, если возникает желание что-то отключить. Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова .

С интернет-площадки AppStore, принадлежащей Apple, пропали все приложения, связанные с VK.

«Сегодня они решили так, завтра, видимо, по тем или иным причинам могут вообще отключить все, что хочешь», — добавила она.

Представитель МИД отметила, что покупатели американской продукции с искусственным интеллектом рискуют оказаться зависимыми от требований со стороны США или лишиться важных для себя технологий.

Ранее Минцифры назвало эти действия AppStore политически мотивированной недобросовестной конкуренцией. При этом Apple отказалась давать какие-либо объяснения своему решению.