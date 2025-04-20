Зачатый с помощью ИИ ребенок родился в Мексике

RBMO: в Мексике на свет появился ребенок, зачатый благодаря технологиям ИИ

Полностью автоматизированная версия технологии ИКСИ помогла появиться на свет ребенку. Об этом сообщил научный журнал Reproductive Biomedicine Online .

Уникальный медицинский прецедент зафиксировали в Мексике. Женщина смогла зачать ребенка с помощью ИКСИ —интрацитоплазматической инъекции сперматозоида, которая действовала под руководством нейросети.

Ученым удалось провести искусственное оплодотворение с помощью ИИ, который выполнил все 23 шага ИКСИ. Процедуры осуществлялись автономной роботизированной системой без прямого участия человека.

Благодаря ИКСИ 40-летняя женщина с донорской яйцеклеткой успешно забеременела после первого переноса эмбриона. Рождение здорового ребенка продемонстрировало, что применение технологий искусственного интеллекта открывает новые перспективы для лечения бесплодия.

Ранее российские ученые разработали технологию для быстрого определения фиброза сердца. Нейросетевая модель тратит на анализ снимков несколько минут, в то время как у врача на те же действия уходит около двух часов.