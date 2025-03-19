Ученые из России создали технологию быстрого определения фиброза сердца на основе ИИ

Ученые ИТМО совместно с НМИЦ имени Алмазова создали технологию для быстрого определения фиброза сердца с использованием искусственного интеллекта. Об этом рассказал «Петербургский дневник» .

Модель анализирует изображения за несколько минут, в то время как специалисту требуется около двух часов. Алгоритм работает с одним снимком в одной проекции, что экономит время на МРТ-исследовании и анализе, написало радио Sputnik.

Нейросеть функционирует в несколько этапов: сначала она определяет местоположение миокарда, затем выявляет наличие фиброза, распознает 17 сегментов сердца и оценивает объем фиброза в каждом из них. Для разработки алгоритма использовались нейросеть U-Net и каскадный алгоритм. Модель была обучена на изображениях сердца, размеченных экспертами, и базе данных постинфарктных МРТ-снимков. Результаты работы искусственного интеллекта совпадают с мнениями двух экспертов в 86% и 77% случаев.

Эта технология позволит ускорить работу врачей и поможет оперативно определять стратегию лечения инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний.