Забег роботов вошел в программу чемпионата России по легкой атлетике

Вечерняя программа первого дня чемпионата России по легкой атлетике началась с забега двух роботов на дистанции 100 метров. Об этом сообщил ТАСС .

Соревнования проходят в Казани с 7 по 10 августа на Центральном стадионе. Забег устроили между белым роботом Снежком и черным Чернышом. Первый одержал победу над соперником.

Обоих роботов изготовили в Китае. По данным агентства, они обладают искусственным интеллектом и могут общаться. Один из них уже продемонстрировал свои способности на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Ранее в Китае робот впервые стал аспирантом. Гуманоидный аппарат Xueba 01 поступил в аспирантуру в Шанхайский театральный институт. Он начнет с 14 сентября обучаться на направлении направлении драмы и кино с акцентом на традиционную китайскую оперу.

Проект будет реализовываться в рамках академической инициативы по интеграции искусственного интеллекта в сферу искусства.