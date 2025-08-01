Робот впервые поступил в аспирантуру в Китае

Гуманоидного робота Xueba приняли в аспирантуру в университет в Китае

Гуманоидный робот Xueba 01 впервые в истории высшего образования поступил в аспирантуру в Китае. Об этом сообщило South China Morning Post.

Робот будет проходить четырехлетнее обучение в Шанхайском театральном институте с 14 сентября на направлении драмы и кино с акцентом на традиционную китайскую оперу. Необычный проект реализуют в рамках академической инициативы по интеграции ИИ в сферу искусства.

Xueba 01 вручили виртуальный студенческий билет. Его наставником будет известный шанхайский художник и профессор Ян Цинцин.

«Профессор Ян сказала, что, если я не получу высшее образование, меня передадут в дар музею. Это звучит довольно круто. По крайней мере, я стану частью истории искусств!» — привели слова робота в публикации.

Разработчики оснастили Xueba 01 лицом с силиконовой кожей, поэтому он способен демонстрировать мимику и вступать в физическое взаимодействие с людьми.

Ранее пользователи сообщества OpenAI обратили внимание, что ChatGPT Agent 17 прошел проверку «Я не робот» на защищенном системой Cloudflare Turnstile сайте. Тем самым он продемонстрировал, насколько истончилась грань между человеком и машиной.