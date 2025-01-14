YouTube заработал после масштабного сбоя в Рунете

Видеосервис YouTube возобновил полноценную работу в России после массового сбоя в Рунете. Многочисленные сообщения интернет-пользователей об этом появились в Сети.

Сайт стал снова открываться как с десктопной, так и с мобильной версии. Скорость работы позволяет загружать и просматривать видеоролики.

Причиной масштабного сбоя в Роскомнадзоре назвали кратковременное нарушение связности, то есть возможности установления соединения между парами узлов сети. Из-за этого у пользователей по всей стране больше часа не открывались сайты, приложения и мессенджеры. Не работал и домашний, и мобильный интернет у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и других ведущих провайдеров.

Около 18:20 по московскому времени работу интернета в России полностью восстановили.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с ним пообещал разобраться с замедлением YouTube.