Работу Рунета полностью восстановили

Работу Рунета оперативно восстановили после масштабного сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа Сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», —рассказали в ведомстве.

Масштабный сбой произошел 14 января около 17:00 по московскому времени. Пользователи по всей стране жаловались на невозможность открыть сайты, мессенджеры и приложения. Не работал как домашний, так и мобильный интернет у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и других крупных провайдеров.

Ранее массовый сбой в работе интернета в России произошел 6 января. О проблемах со связью сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Нижегородской областей, а также Удмуртии. Тогда причиной стала авария на магистральной сети.