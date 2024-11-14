Путин пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube

Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube. Об этом рассказал сам режиссер в эфире телеканала «Россия 1» .

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости», — заявил Шахназаров.

Замедлять работу видеохостинга начали летом. Представители Google тогда заявили, что это не связано с какими-либо их действиями.

В сентябре заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов допустил полную блокировку YouTube в России после того, как у отечественных видеосервисов появится нормальная система монетизации контента.