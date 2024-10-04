YouTube увеличит максимальную длину Shorts

YouTube анонсировал увеличение длины Shorts до трех минут с 15 октября

Онлайн-сервис YouTube увеличит максимальную длину коротких видео Shorts. Об этом говорится в пресс-релизе платформы.

«Начиная с 15 октября вы сможете загружать Shorts продолжительностью до трех минут», — следует из сообщения.

Функция оказалась самой востребованной среди пользователей, в связи с чем YouTube решил предоставить юзерам больше возможностей рассказать свою историю.

Также видеохостинг представил функцию, которая позволит показывать меньше Shorts в основной ленте. Пользователям станут доступны шаблоны, облегчающие создание видео. Администрация платформы упростила создание ремиксов с существующими роликами.

Ранее в России произошло замедление работы YouTube. Интернет-провайдеры пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на неравные условия из-за торможения сервиса. В замедлении работы YouTube может иметь место нарушения законодательства Роскомнадзором, заявил юрист Александр Хаминский.