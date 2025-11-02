WhatsApp следом за Telegram попросил россиян указать почту для входа в аккаунт

Мессенджер WhatsApp* вслед за Telegram теперь предлагает российским пользователям указывать электронную почту для входа в аккаунт и его восстановления. Об этом сообщил канал «Код Дурова» .

В приложении у россиян постепенно начало появляться уведомление о блокировке СМС и звонков. Оно появилось над списком чатов, что было особенно заметно на фоне уже имеющейся информации о таких ограничениях.

Функция облегчит россиянам вход в аккаунт при заблокированных СМС и звонках. Такую возможность недавно начал массово предлагать Telegram.

«Оба мессенджера стали продвигать эти функции на фоне информации „Кода Дурова“ о требовании блокировать СМС и звонки их подрядчиков», — написали авторы публикации.

СМС приходят, но не на все номера. Например, при попытке изменить номер телефона личного аккаунта на номер «Мегафона» или МТС сообщение пришло, а на номер «Билайна» — нет.

Ранее доступ к мессенджерам Telegram и WhatsApp* частично ограничили в Крыму. Региональный мобильный оператор «Волна» призвал пользователей скачивать мессенджер MAX.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена