Регистрацию в Telegram и WhatsApp начали ограничивать в России

От российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС-сообщений пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp*, сообщил источник канала «Код Дурова» . Эти данные также подтвердили РБК в отрасли инфобезопасности.

По информации «Кода Дурова», пока СМС продолжают приходить, но не на все номера. Так, при попытке изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на номер операторов «Мегафон» и МТС сообщение пришло, а на номер «Билайна» — нет.

Плюс нужно учитывать, что блокировка СМС усложнит авторизацию для уже зарегистрированных пользователей, которым придется использовать альтернативные методы, например, получение кода авторизации на свою почту или через активную сессию на другом устройстве, добавил собеседник канала.

Источник РБК подтвердил запрет на передачу СМС и звонков новым пользователям этих мессенджеров.

В Роскомнадзоре информацию о новых ограничениях пока не комментировали.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.