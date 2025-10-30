Доступ к Telegram и WhatsApp частично ограничили в Крыму

Доступ к мессенджерам Telegram и WhatsApp* частично ограничили в Крыму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крупнейшего регионального мобильного оператора «Волна».

«Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — добавил оператор.

Он призвал пользователей скачивать мессенджер MAX.

Ранее сбои в работе мессенджеров фиксировались в южных регионах России. В некоторых городах, например в Пятигорске и Махачкале, они полностью приостановили работу. Роскомнадзор объяснил эти меры необходимостью бороться с преступностью.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.