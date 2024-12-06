Введение тарифов на услуги связи с Белоруссией вступит в силу в марте

Путин: с 1 марта 2025-го введут комфортные тарифы на услуги связи с Белоруссией

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией произойдет с 1 марта 2025 года. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«Сегодня будет принято новое решение — о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта», — заявил он.

Также Путин заявил, что создание Союзного государства стало большой заслугой двух лидеров — Бориса Ельцина и Александра Лукашенко. По его словам, это основополагающий документ, руководствуясь которым, обе страны проделали по-настоящему масштабную работу.

Президент России прилетел в Минск на мероприятия, посвященные 25-летию Договора о создании объединения. Его встретили в аэропорту белорусской столицы традиционными хлебом и солью.