Путин отметил заслуги двух людей в создании Союзного государства

Создание Союзного государства стало большой заслугой двух президентов — Бориса Ельцина и Александра Лукашенко. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего госсовета в Минске.

«Это действительно основополагающий документ, руководствуясь которым, Россия и Белоруссия за прошедшую четверть века совместно проделали по-настоящему масштабную работу», — подчеркнул глава государства.

Путин прилетел в белорусскую столицу на мероприятия, приуроченные к 25-летию Договора о создании Союзного государства. Он вместе с Лукашенко планирует подписать соглашение о гарантиях безопасности и проведет заседание Высшего государственного совета.

Встретили российского лидера в аэропорту Минска посол в Белоруссии Борис Грызлов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и другие должностные лица. Главе государства преподнесли традиционные хлеб и соль.