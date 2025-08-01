Времени мало. На Западе предрекли вымирание человечества из-за ИИ

Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет 95%. Об этом сообщил бывший инженер Google и Microsoft, глава Machine Intelligence Research Institute (MIRI) Нейт Соарес в интервью The Times.

«При текущих темпах развития технологий мы несемся к обрыву на всех парах. Остановиться возможно, но времени крайне мало», — сказал он.

Соарес не исключил развития сценария, при котором ИИ создаст биологическое оружие, с помощью которого произойдет незаметное заражение населения мегаполисов.

В публикации отметили, что сейчас ИИ находится на начальной стадии развития, но скоро все изменится. Наступит период, когда искусственный интеллект достигнет уровня общего искусственного интеллекта (ОИИ), это приведет к равным с человеческим интеллектом возможностям.

Ранее специалист по облачным технологиям Данил Темников предположил, что скоро нейросети начнут заменять людей в определенных профессиях. В первую очередь это коснется работников, выполняющих шаблонные задания.