ИТ-эксперт Темников указал на способность ИИ заменить линейных сотрудников

В начале июля компания Microsoft сократила более девяти тысяч сотрудников из-за внедрения ИИ. Ситуация свидетельствует, что искусственный интеллект активно замещает определенные профессии, заявил специалист по облачным технологиям Данил Темников в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, в первую очередь под ударом окажутся линейные сотрудники, не имеющие высшего образования и выполняющие стандартные, шаблонные задания.

«Если специалист работает по заранее прописанному „скрипту“, <…> то нейросеть легко обучится выполнять его задачи», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что нейросети практически полностью заменяют службу поддержки и выполняют функции консультанта в крупных финтех-компаниях и государственных сервисах. Хорошим примером является Giga Legal — чат с возможностью круглосуточной юридической консультации.