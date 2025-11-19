Путин поручил разработать собственные продукты в области ИИ

Российские специалисты должны постоянно создавать и совершенствовать технологические решения в области искусственного интеллекта, чтобы обеспечивать суверенитет страны. Президент Владимир Путин заявил об этом на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

«Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета. Поэтому наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта», — сказал он.

Путин поручил обратить внимание, прежде всего, на национальные языковые модели: как фундаментальные, так и малые для конкретных отраслей. Он поручил сделать так, чтобы весь спектр подобных моделей полностью контролировали российские специалисты на всех этапах создания и постоянно совершенствовали.

Применение ИИ, по словам президента, даст преимущества при повышении эффективности труда. Он подчеркнул, что подавляющее большинство российский молодежи уже применяют нейросети. Путин поручил администрации президента и правительству создать штаб для руководства всей деятельностью в стране, связанной с искусственным интеллектом.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» открылась 19 ноября Перед пленарным заседанием Путин ознакомился с разработанным «Сбером» антропоморфным роботом и «Алисой AI» от «Яндекса».