Путину показали первого российского антропоморфного робота

Президент России Владимир Путин принял участие в X Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey — 2025: «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая стартовала в Москве 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перед началом пленарного заседания глава государства осмотрел выставку, на которой познакомился с достижениями отечественных компаний в сфере искусственного интеллекта. Президенту показали первого отечественного антропоморфного робота, разработанного Сбером.

«Более 40 моторов и множество датчиков позволяют мне двигаться плавно, уверенно держать равновесие и безопасно взаимодействовать с людьми», — сказал робот Путину.

Также российскому лидеру рассказали об опыте применения ИИ в промышленности, спорте и здравоохранении, в том числе о разработке лекарственных препаратов с помощью новейших технологий.

Ранее Путин обратил внимание на важность ИИ для создания беспилотных систем. Лидер страны отметил, что Россия приглашает для совместной работы по искусственному интеллекту ученых со всего мира.