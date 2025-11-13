Волгоградец подал иск на «Билайн» с требованием обеспечить стабильный интернет

Житель Волгограда подал в суд на компанию «Вымпелком» с требованием обеспечить стабильную работу мобильного интернета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции.

«Мужчина подал иск от себя и сына, просит обеспечить работу мобильного интернета согласно договорам, заключенных с „Вымпелком“, а также взыскать компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей каждому», — сообщили в суде.

Иск приняли к рассмотрению. В компании «Вымпелком» заявили, что ситуация сложилась не по их вине, однако согласились изучить все аргументы истца.

«Мы прекрасно осознаем возникшие неудобства наших клиентов в связи с ограничениями мобильного интернета, которые происходят не по нашей инициативе», — заявили в «Билайне».

На пропажу мобильного интернета также пожаловались жители Санкт-Петербурга. На качество связи пожаловались абоненты разных операторов.

Минцифры ранее сообщили, что операторы связи ввели новый механизм для защиты от дронов — временное ограничение на использование сим-карт. Это касается сим-карт, попадающих в Россию из-за границы. При возвращении из международного роуминга для абонентов с российскими сим-картами действует 24-часовой период «охлаждения».