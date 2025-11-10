Операторы связи запустили период «охлаждения» сим-карт

Операторы связи ввели новый механизм для защиты от дронов — временное ограничение на использование сим-карт. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале .

«Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС на этой сим-карте будут временно блокироваться», — отметили в ведомстве.

Если сим-карта не используется в течение 72 часов и при возвращении из международного роуминга для абонентов с российскими сим-картами действует 24-часовой период «охлаждения».

Как восстановить доступ к интернету. Если оператор связи заблокировал доступ к сети, абонент получает специальное сообщение. В нем будут указаны способы снять ограничения.

Это можно сделать в любое время, войдя в систему через капчу по ссылке, которую отправит оператор. После этого интернет и СМС снова будут доступны.

Можно позвонить в колл-центр и снять ограничения, подтвердив личность по телефону.

Новые меры направлены на защиту россиян. Сим-карты для мобильного интернета могут быть использованы в беспилотниках противника для навигации. Временные блокировки помогут снизить риск атак дронов.

Ранее эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что механизм «охлаждения» российских сим-карт на сутки после роуминга — необходимая мера для борьбы с беспилотниками. Он отметил, что сим-карты бывают двух типов: роуминговые, которые уже сейчас имеют период приостановки использования, и российские, которые через черный рынок попадают в руки злоумышленников.