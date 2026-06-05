«Войны выигрывает учитель». Пиотровский указал на важность обучения ИИ

За обучение искусственного интеллекта отвечает человек: именно от него зависит, каким в итоге станет ИИ. Об этом в беседе с 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Искусственный интеллект — такой же интеллект, как и мы. Немножко хуже. Но он научен нами. Важно — как и то, чему мы учим детей, чему учим искусственный интеллект. Потому что известно: войны выигрывает учитель», — обратил он внимание.

Пиотровский сравнил искусственный интеллект с художником: его мастерство тоже зависит от обучения. В пример он привел опыт выставок с применением ИИ. На них представляли работы, созданные на основе данных о классических пейзажах, и получилось нечто похожее на картины Моне.

«Наша функция — учить и редактировать. А посередине может быть все что угодно», — сказал гендиректор Эрмитажа.

Пиотровский также заметил, что культура должна быть вне политики, но в условиях современности миру необходимы новые принципы взаимодействия.