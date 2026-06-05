Культура должна быть вне политики и над ней, однако в условиях современности вся система международного права не работает. Об этом в беседе с 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Особенность нынешнего противостояния в том, что мы всегда говорили: культура вне политики, над ней. Мосты культуры надо разрушать последними. <…> Но как только рвануло, именно культура стала такой сферой, где мосты разрушены, существуют полные запреты на общение, вводятся санкции», — подчеркнул он.

Пиотровский добавил, что именно в культурной сфере есть попытки ущемления и отмены. По его словам, такое положение вещей лишний раз доказывает, как она важна и как по-новому необходимо выстраивать гуманитарные основы дипломатии и общения между людьми.

«Николай II был инициатором создания начала международного гуманитарного законодательства, которое до сих пор существовало в виде разных учреждений. Они работали и делали так, что культура может жить отдельно от политики. Оказалось, наоборот, ее используют в качестве оружия. И поэтому теперь надо думать о том, как и с кем создавать новые принципы взаимодействия», — пояснил генеральный директор Эрмитажа.

Он обратил внимание на то, что все существующие механизмы попросту не работают, как и система международного права.

«Те войны, которые существуют, показывают, что нельзя решить проблемы мирным путем. Значит, все не работает. Значит, все надо придумать. Как — не знаю. Мы будем обсуждать. Рецептов нет», — заключил он.