VK и Т2 займутся развитием искусственного интеллекта

Российский оператор мобильной связи Т2 и VK объединят свои усилия для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) для маркетинга и аналитики. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В планах компаний — начать совместную разработку и внедрение передовых технологических решений с применением искусственного интеллекта, чат-ботов, цифровых ассистентов и других инструментов.

«В рамках сотрудничества компании будут обмениваться опытом и экспертными знаниями, развивать собственные или создавать новые цифровые продукты», — отметили в пресс-релизе.

Также Т2 и VK будут сотрудничать в совместных рекламных кампаниях.

Заместитель вице-президента, коммерческий директор VK Ирина Алексеева подчеркнула, что современное продвижение требует высокотехнологичных разработок, которые помогут обеспечить высокую результативность маркетинга.

«Уверена, что совместно с Т2 мы предоставим актуальный и востребованный инструментарий на основе больших данных и искусственного интеллекта, что позволит брендам максимизировать эффективность своих коммуникаций, а пользователям — получать релевантные и интересные предложения», —добавила она.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» запустит механизм взаимодействия блогеров и продавцов маркетплейса Ozon. Владельцы страниц получат возможность зарабатывать на процентах от каждой продажи рекламируемого товара.