Блогеры «ВКонтакте» заработают на продажах рекламируемых товаров с Ozon

Механизм взаимодействия блогеров «ВКонтакте» и продавцов маркетплейса Ozon запустят в ближайшее время. Владельцы страниц в социальной сети получат возможность рекламировать товары и зарабатывать на процентах от каждой продажи, совершенной через рекламную публикацию. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Разработанный в сотрудничестве социальной сети и маркетплейса инструмент пока работает в тестовом режиме, но в ближайшее время его откроют для широкого круга авторов контента и продавцов.

Через платформу VK AdBlogger авторы смогут выбрать товар, который их заинтересует. Реклама блогеров появится в ленте пользователей, где они смогут оформить заказ. От каждой продажи авторы получат свой процент.

Директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев отметил, что предприниматели заинтересованы в продвижении товаров и привлечении новых покупателей через соцсети.

«Новый инструмент поможет бизнесу получить охватное продвижение в сообществах „ВКонтакте“ и при этом сэкономить, платя за конкретный измеримый результат в виде совершенных продаж. Блогеры, в свою очередь, получат дополнительный способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса», — пояснил он.

Директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок отметил, что социальные сети формируют спрос на различные товары среди покупателей, поэтому для продавцов продвижение продукции стало необходимым. При этом новый инструмент станет полезным как для авторов, так и для бизнеса.

«Продавцы получат автоматизированный инструмент с прозрачной оплатой за результат, а блогеры — удобный доступ к сотням тысяч клиентов для монетизации своего контента», — пояснил представитель маркетплейса.

Покупка и доставка товаров с Ozon доступна пользователям «ВКонтакте» с октября 2024 года. Введенная интеграция позволила сразу заказывать товары, появляющиеся в ленте, а сам процесс покупки организовали в удобном и привычном для клиентов маркетплейса формате.

В начале апреля сервис VK Видео обновил процесс публикации и управления контентом. Вместо авторских сообществ на платформе появились каналы, от имени которых начали публиковать новые ролики. Изменения упростили интерфейс для авторов, предусмотрев загрузку видео без дополнительных шагов.