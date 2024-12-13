Viber заблокировали в России

Месседжер Viber заблокировали на территории России. Об этом Роскомнадзор сообщил в официальном Telegram-канале .

В ведомстве отметили, что сервис заблокировали из-за нарушения закона, касающегося организаторов распространения информации.

Этот закон позволяет предотвратить использование сервиса для организации террористических атак, вербовки граждан и распространения наркотиков, объяснили в ведомстве. Кроме того, по данным РКН, мессенджер размещал противоправную информацию.

Ранее в Роскомнадзоре допустили блокировку звонков через мессенджеры для защиты россиян от действий мошенников. Если меру реализуют, то приложение работать будет, а звонки — нет.

Также в РКН раскрыли судьбу стримингового сервиса Twitch в России. В ведомстве заявили, что сейчас не ограничивают его работу и добавили, что пока блокировку не планируют вовсе.