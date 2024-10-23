Роскомнадзор допустил блокировку звонков в мессенджерах

РКН готов блокировать звонки в мессенджерах, чтобы защитить от мошенников

Звонки через мессенджеры могут заблокировать при нарушении требований российского законодательства в ходе борьбы с мошенничеством. Об этом глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил на форуме «Спектр».

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки — нет. Это жесткий вариант», — сказал он.

По словам главы Роскомнадзора, для обеспечения защиты россиян от действий аферистов могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для пропуска звонков.

У пользователя должно остаться право самостоятельно ограничивать или принимать различные звонки. Например, из-за границы или не из его записной книжки.

Липов напомнил, что РКН сможет ставить ограниченные по времени запреты на звонки в том или ином мессенджере до выполнения всех требований.

Ранее в Роскомнадзоре заверили, что не планируют ограничивать работу стримингового сервиса Twitch на территории России.