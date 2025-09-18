Вам звонит нейро-Анна: в Госдуме предложили ввести новую маркировку для звонков

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минцифры предложение маркировать звонки от нейросетей, чтобы защитить права потребителей и развивать доверие к искусственному интеллекту. Насколько это возможно, рассказал 360.ru директор по информационной безопасности группы компаний «Элемент» Александр Дворянский.

Эксперт горячо поддержал предложение, заявив, что многие люди, особенно пожилые, с развитием технологий уже не могут отличить по голосу живого человека от робота. Технически, по словам Дворянского, это тоже несложно.

«Уровень нашей цифровизации технологий вполне себе позволяет. Просто у пользователя будет подсвечиваться на экране: вам отвечает нейросеть, вам отвечает робот. Либо, например, если звонок уже произошел — будет какая-то пометка именно голосом», — рассказал он.

Ранее киберэксперт Юрий Силаев рассказал, как мошенники могут использовать сервис FaceTime.