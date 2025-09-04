Киберэксперт Силаев предупредил о мошеннической схеме с FaceTime

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT поведал о новом инструменте киберпреступников — сервисе FaceTime.

По словам эксперта, FaceTime встроен в экосистему Apple, создавая иллюзию безопасности и доверия у пользователей. Преступники используют это преимущество.

«Они представляются сотрудниками банков или государственных органов, используют методы социальной инженерии, чтобы вызвать панику, и под предлогом безопасности сами предлагают перейти на „защищенный“ FaceTime-звонок», — пояснил специалист.

Как отметил Силаев, заключительный этап атаки прост: мошенник разными способами уговаривает жертву активировать функцию показа экрана. Тут же он получает доступ ко всей важной информации на устройстве — SMS-кодам подтверждения, уведомлениям от банка, личным аккаунтам и паролям.