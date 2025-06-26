В WhatsApp можно будет читать сообщения с помощью ИИ
Мессенджер WhatsApp* представил новую функцию Message Summaries, позволяющую получать краткое содержание непрочитанных сообщений с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Разработчик отметил, что технология Private Processing обеспечивает конфиденциальность — другие участники чата не увидят, что пользователь воспользовался сводкой.
Функция сначала станет доступна для англоязычных пользователей в США, а в течение года будет распространяться на другие страны.
Ранее израильская Общая служба безопасности (ШАБАК) запретила чиновникам использовать WhatsApp*. Также их призвали отказаться от посещений общественных мест.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.