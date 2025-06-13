Израильским чиновникам запретили WhatsApp

Израильская Общая служба безопасности (ШАБАК) призвала министров воздержаться от посещений общественных мест и использования мессенджера WhatsApp. Об этом со ссылкой на местного журналиста Сулеймана Ахмеда сообщил RT. .

Израиль в ночь на 13 июня ударил по ключевым ядерным объектам Ирана. Днем атаки продолжились — ЦАХАЛ поразил ракетами район Тебриза, где располагается аэропорт. Также израильские войска выпустили снаряды по объектам и казармам в провинции Восточный Азербайджан.

Военная операция Израиля проходит под кодовым названием «Восходящий лев».

Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия ЦАХАЛ. Он также пообещал, что «впереди будет много всего». По его словам, Израиль использовал для ударов по иранским объектам американское оружие.