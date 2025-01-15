В Татарстане починили кабель, из-за которого возник сбой в работе интернета в России

Аварийные бригады починили обрыв магистрального кабеля связи, из-за которого произошло замедление интернета в 21 регионе страны. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

«Волокно оптического кабеля связи, пострадавшие в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили», — отметили в министерстве.

Повреждение кабеля зафиксировали рядом с поселком Царево Пестречинского района Татарстана, в направлении Тюлячи — Новая Тура. Авария произошла из-за проведения земляных работ.

Из-за неполадок скорость интернета снизилась в 21 регионе России. С проблемой столкнулись 3,8 миллиона пользователей. В Минцифры Татарстана отметили, что полной потери связи не было из-за того, что трафик перенаправили на резервные линии.

В начале 2025 года наблюдался массовый сбой в работе интернета в России. Он произошел из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.