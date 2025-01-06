Массовый сбой в рунете вызвала авария оператора связи
Роскомнадзор: сбой в рунете произошел из-за аварии на магистральной сети
Причиной массового сбоя в рунете оказалась авария в сети одного из операторов связи. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи», — отметили в ведомстве.
Специалисты устранили последствия аварии, работу сервисов продолжают восстанавливать.
Ранее клиенты МТС пожаловались на проблемы с интернетом и мобильной связью. Неполадки начались примерно в 10:15 по московскому времени. Больше всего сообщений о проблемах поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской, Нижегородской и Ленинградской областей, а также Удмуртии. Всего за два часа число обращений достигло отметки в семь тысяч.
По данным RT, чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе домашнего или мобильного интернета.