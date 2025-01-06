Массовый сбой в рунете вызвала авария оператора связи

Причиной массового сбоя в рунете оказалась авария в сети одного из операторов связи. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи», — отметили в ведомстве.

Специалисты устранили последствия аварии, работу сервисов продолжают восстанавливать.

Ранее клиенты МТС пожаловались на проблемы с интернетом и мобильной связью. Неполадки начались примерно в 10:15 по московскому времени. Больше всего сообщений о проблемах поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской, Нижегородской и Ленинградской областей, а также Удмуртии. Всего за два часа число обращений достигло отметки в семь тысяч.

По данным RT, чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе домашнего или мобильного интернета.