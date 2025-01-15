Проблемы в работе интернета зафиксировали в 21 регионе России

Скорость интернета снизилась в 21 регионе России из-за повреждения магистральной волокно-оптической линии связи в Татарстане. С проблемой столкнулись около четырех миллионов россиян, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роскомнадзора.
«На участке Тюлячи — Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение привело к деградации услуг ШПД (широкополосного доступа в интернет. — прим. ред.) в 21 субъекте России для приблизительно 3,8 миллиона пользователей», — рассказали в РКН.
На месте аварии работают сотрудники аварийно-восстановительной бригады. Ремонт сети планируют завершить к 21:00 по московскому времени.
Накануне в российском сегменте интернета произошел массовый сбой. Пользователи со всей России столкнулись с невозможностью открыть сайты и приложения мессенджеров, маркетплейсов и социальных сетей. Это был уже второй случай с начала года. Первый зафиксировали 6 января из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.
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