В США пожаловались на попытки России и Китая взломать мессенджер Signal

Россия и Китай якобы пытаются взломать мессенджер Signal, в котором американские чиновники обсуждали удары по Йемену. Об этом заявил зампредседателя собрания Демократической партии в сенате США и замглавы комитета по разведке сената Марк Уорнер телеканалу ABC News.
«У нас есть сообщения о том, что Китай и Россия пытаются взломать Signal», — заявил он.
При этом представитель Белого дома не привел никаких доказательств своим словам. По словам сенатора, он сам пользуется этим мессенджером и рекомендует его близким. Уорнер отметил, что Signal безопаснее, чем обычные сотовые телефоны.