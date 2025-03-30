В США пожаловались на попытки России и Китая взломать мессенджер Signal

Россия и Китай якобы пытаются взломать мессенджер Signal, в котором американские чиновники обсуждали удары по Йемену. Об этом заявил зампредседателя собрания Демократической партии в сенате США и замглавы комитета по разведке сената Марк Уорнер телеканалу ABC News.

«У нас есть сообщения о том, что Китай и Россия пытаются взломать Signal», — заявил он.

При этом представитель Белого дома не привел никаких доказательств своим словам. По словам сенатора, он сам пользуется этим мессенджером и рекомендует его близким. Уорнер отметил, что Signal безопаснее, чем обычные сотовые телефоны.

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат в мессенджере и стал участником обсуждения планов нанесения ударов по Йемену. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что номер журналиста был записан в телефонной книге одного из подчиненных Майка Уолтца.