Журналист случайно попал в чат Белого дома, где обсуждали удары по Йемену

Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в секретный чат Белого дома, посвященный предстоящим ударам по йеменским хуситам. Об этом сообщило само издание .

Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против хуситов. В переписке участвовали министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие члены совета.

«Американские лидеры в сфере национальной безопасности включили меня в групповой чат, посвященный предстоящим военным ударам в Йемене. Я не думал, что это может быть правдой. Затем начали падать бомбы», — уточнил главред издания.

В секретном чате Ди Вэнс написал, что он ненавидит «снова спасать Европу», но если так нужно, то они это сделают. Ему ответил Хегсет, отметивший, что он разделяет его «отвращение к нахлебничеству Европы», которое жалко выглядит, но больше некому провести эту операцию.

Журналист узнал об операции за несколько дней до официального объявления. В Белом доме уже подтвердили достоверность переписки.

Как позже уточнил бизнес-юрист Игорь Слабых в своем Telegram-канале, журналист получил приглашение в чат от советника президента Уолтца. По его словам, это «огромный скандал в разведсообществе США».

Ранее хуситы сообщали об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.