В США назвали Россию мировым лидером по беспилотникам

Россия вышла в мировые лидеры по беспилотным системам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

При этом, по ее данным, НАТО пытается перенять украинский опыт и разработать ответ — и собственные дроны, и системы для противодействия им.

Ранее журнал Forbes написал, что некоторые российские подразделения в зоне специальной военной операции перешли на оптоволоконные FPV-дроны, с которыми украинские системы РЭБ не в состоянии справиться. Такие беспилотники способны проникать в неприметные укрытия противника и поэтому пользуются популярностью на передовой, несмотря на дороговизну и больший риск для оператора.

В WSJ же ранее восхитились «секретными бойцами» российской армии, помогающими военным спрятаться от беспилотников противника.