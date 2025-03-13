В США назвали Россию мировым лидером по беспилотникам

WSJ: Россия вышла в мировые лидеры в области беспилотных систем

Фото: РИА «Новости»

Россия вышла в мировые лидеры по беспилотным системам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

При этом, по ее данным, НАТО пытается перенять украинский опыт и разработать ответ — и собственные дроны, и системы для противодействия им.

Ранее журнал Forbes написал, что некоторые российские подразделения в зоне специальной военной операции перешли на оптоволоконные FPV-дроны, с которыми украинские системы РЭБ не в состоянии справиться. Такие беспилотники способны проникать в неприметные укрытия противника и поэтому пользуются популярностью на передовой, несмотря на дороговизну и больший риск для оператора.

В WSJ же ранее восхитились «секретными бойцами» российской армии, помогающими военным спрятаться от беспилотников противника.

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