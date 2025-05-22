В Сбере назвали главный инструмент киберпреступников
Сбер: ИИ становится ключевым инструментом киберпреступников
Киберпреступность становится масштабной угрозой, а глобальная цифровизация только усиливает этот эффект. Об этом в рамках круглого стола «Конвенция ООН против киберпреступности: актуальные вызовы и угрозы» заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.
По его словам, из-за преступной деятельности и киберрисков руководители ожидают серьезных операционных сбоев.
«Несмотря на меняющиеся методы атак, финансовая выгода остается основным мотивом киберпреступников», — процитировал Кузнецова ТАСС.
Зампред правления Сбера добавил, что искусственный интеллект для киберпреступников становится ключевым инструментом.
«С его использованием в 2026 году будет производиться 85% атак. Искусственный интеллект помогает создавать новые фишинговые сайты, дипфейки и вирусы, находить уязвимости», — добавил он.
Для победы над киберпреступниками нужно опережать их, отметил Кузнецов.
«Нужно сотрудничать в борьбе с глобальной угрозой и укреплять кибербезопасность на всех уровнях. ООН — важная площадка для координации взаимных усилий и ускорения работы, а мы готовы делиться опытом», — заключил зампред правления Сбера.
Ранее в Минцифры назвали направления в повседневной жизни, которые уже изменил ИИ.