В Сбере назвали главный инструмент киберпреступников

Киберпреступность становится масштабной угрозой, а глобальная цифровизация только усиливает этот эффект. Об этом в рамках круглого стола «Конвенция ООН против киберпреступности: актуальные вызовы и угрозы» заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

По его словам, из-за преступной деятельности и киберрисков руководители ожидают серьезных операционных сбоев.

«Несмотря на меняющиеся методы атак, финансовая выгода остается основным мотивом киберпреступников», — процитировал Кузнецова ТАСС.

Зампред правления Сбера добавил, что искусственный интеллект для киберпреступников становится ключевым инструментом.

«С его использованием в 2026 году будет производиться 85% атак. Искусственный интеллект помогает создавать новые фишинговые сайты, дипфейки и вирусы, находить уязвимости», — добавил он.

Для победы над киберпреступниками нужно опережать их, отметил Кузнецов.

«Нужно сотрудничать в борьбе с глобальной угрозой и укреплять кибербезопасность на всех уровнях. ООН — важная площадка для координации взаимных усилий и ускорения работы, а мы готовы делиться опытом», — заключил зампред правления Сбера.

Ранее в Минцифры назвали направления в повседневной жизни, которые уже изменил ИИ.