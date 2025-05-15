В Минцифры назвали направления в повседневной жизни, которые уже изменил ИИ

Технологии искусственного интеллекта уже изменили некоторые сферы в России, среди них — медицина и видеонаблюдение. Об этом на премии искусственного интеллекта AI Awards 2025 заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привело РИА «Новости» .

«Уже поменял видеонаблюдение, это все чувствуют, мне кажется. Видеонаблюдение с распознаванием лиц и номеров. Мы видим, как в крупных мегаполисах падают показатели преступности, где развиваются эти технологии», — сказал он.

Шадаев добавил, что также ИИ успешно применяется в медицине. Технологии могут минимизировать количество ошибок, убрать рутину и помочь врачу в постановке диагноза.



Еще одним таким направлением стала борьба с кибермошенничеством — ИИ уже может успешно помогать.

«Это направление, по которому стоит задача, чтобы мы достаточно быстро подготовились», — заключил глава Минцифры.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила на предложение уничтожить Владимира Путина с помощью ИИ.