В Минцифры назвали направления в повседневной жизни, которые уже изменил ИИ
Шадаев: ИИ уже изменил видеонаблюдение и медицину
Технологии искусственного интеллекта уже изменили некоторые сферы в России, среди них — медицина и видеонаблюдение. Об этом на премии искусственного интеллекта AI Awards 2025 заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привело РИА «Новости».
«Уже поменял видеонаблюдение, это все чувствуют, мне кажется. Видеонаблюдение с распознаванием лиц и номеров. Мы видим, как в крупных мегаполисах падают показатели преступности, где развиваются эти технологии», — сказал он.
Шадаев добавил, что также ИИ успешно применяется в медицине. Технологии могут минимизировать количество ошибок, убрать рутину и помочь врачу в постановке диагноза.
Еще одним таким направлением стала борьба с кибермошенничеством — ИИ уже может успешно помогать.
«Это направление, по которому стоит задача, чтобы мы достаточно быстро подготовились», — заключил глава Минцифры.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила на предложение уничтожить Владимира Путина с помощью ИИ.