Новая угроза от ИИ. Почему в мире начали говорить о масштабной хакерской войне

Часто поднимающаяся в последнее время тема новых хакерских угроз из-за развития искусственного интеллекта может быть частью масштабной пиар-кампании. Об этом Регине Пономаревой рассказал на стриме 360.ru эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

О рисках в сфере кибербезопасности из-за использования нейросетей сообщил разведывательный альянс «Пять глаз». Его аналитики допустили возможность того, что ИИ сможет сам без труда взламывать банковские и государственные системы.

Горелкин объяснил, что разговоры о хакерских атаках с помощью нейросетей активизировались после заявления американской компании Anthropic, которая якобы сделала уникальную AI-модель.

«Как будто бы они показали ее „Пяти глазам“ и поэтому теперь все волнуются, что все можно взломать. Это не значит, что этого нет, что ИИ не поможет. Но я уверен, что именно от данной модели от Anthropic сильно завышены ожидания», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что компания в ближайшее время планирует выходить на IPO, то есть начнет продавать свои акции.

«Я вижу в этом масштабную и крутую кампанию по поддержке в целом AI», — добавил Горелкин.

По его словам, уже сейчас наблюдается большой дефицит мощностей для работы нейросетей. Он исключил вариант с «апокалиптическим» будущим из-за ИИ, так как для этого не хватит ресурсов, но подтвердил, что хакеры действительно активно используют AI-модели для взлома.