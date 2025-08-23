В России запустили первого цифрового официанта-советчика

Он не только обслуживает клиентов быстрее благодаря ИИ, но и запоминает их предпочтения, любимые блюда и продукты, а также информацию об аллергии. В результате формируется цифровой профиль каждого гостя. Авторы проекта утверждают, что это и официант, и сомелье, и внимательный слушатель в одном лице.

«Стартап „Вилка Рест“ разработал цифрового официанта, который реально меняет процесс заказа в ресторанах. Он работает следующим образом: пользователь высказывает пожелания, и ИИ-официант предлагает на выбор ограниченный перечень продуктов и блюд. Если блюда не подходят, клиенту предоставляют другие рекомендации», — указано в публикации.

Авторы утверждают, что сервис работает быстро и эффективно. Когда формируешь заказ, не нужно долго листать меню — ИИ-помощник сам предложит блюда, которые вам понравятся, основываясь на ваших предыдущих заказах или текущих пожеланиях. Он также подскажет, какое вино лучше подойдет к выбранному салату.

Пользователи не замечают, что взаимодействуют с искусственным интеллектом: интерфейс похож на обычные приложения для доставки еды, а не на сложные технологические системы.

«Цифровой официант может выступать в качестве сомелье мирового уровня. Это позволит вывести обслуживание гостя и заботу о нем на уровень мишленовского ресторана, используя тонко настроенные и адаптированные диалоговые системы», — отметил лидер стартапа Влад Ткачук.

