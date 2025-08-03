ИИ заменит модераторов в видеоиграх в течение года

Эксперт Марков: ИИ заменит модераторов в видеоиграх и будет находить оскорбления

Модераторов в видеоиграх может заменить искусственный интеллект, который будет находить оскорбление и травлю. Автоматическую систему уже начали внедрять, рассказал РИА «Новости» гендиректор ИТ-компании VisionLabs Дмитрий Марков.

Сейчас еще большую часть проверок проводят вручную после жалоб, однако скоро технология освободит администраторов от разбора тысячи обращения и оставит им лишь сложные случаи.

Разграничивать нецензурную брань в играх сложно, ведь она может быть направлена не на конкретного человека. Политику модерации игры будут определять самостоятельно. Эксперт допускает, что нейросети сначала могут упускать некоторые случаи. Для обучения требуется около года, после него точность и скорость системы вырастет.

Искусственный интеллект также сможет быть полезен в спортивных компьютерных играх. Система умеет анализировать матчи, выявлять ошибки игроков и основные моменты, для того чтобы прогнозировать вероятность победы конкретной команды.

Марков добавил, что в симуляторах виртуальные соперники учатся на ошибках живых и начинают играть умнее. Это дает хорошие возможности киберспортсменам для тренировок.