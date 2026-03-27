В России успешно испытали рой ударных дронов

В России успешно прошли испытания применения ударных дронов «роевым методом». Об этом сообщили ТАСС в Фонде перспективных исследований.

В ходе испытаний три беспилотника, каждый из которых может нести боевую часть массой до трех килограммов, автономно нашли и идентифицировали условную цель на полигоне — боевую бронированную машину — и выполнили ее условное поражение.

Работы провел Центр специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга.

Ранее Минобороны представило новые наземные роботизированные комплексы «Курьер» для доставки грузов на Харьковском направлении. Военнослужащие используют прицеп, чтобы робот служил дольше.

Также директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков рассказал, что в зоне специальной военной операции вскоре планируют протестировать новый российский дрон для сброса термобарических боеприпасов «Воробей-10».