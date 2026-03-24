Новый российский дрон для сброса термобарических боеприпасов протестируют в зоне СВО

Октокоптер «Воробей-10», созданный для сброса термобарических боеприпасов, в ближайшее время пройдет апробацию в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

Беспилотник собран на восьми отечественных моторах: даже если один выйдет из строя, он продолжит полет. Дальность применения — около 15 километров, полезная нагрузка — до 10 килограммов. По словам разработчика, аппарат получился надежным, живучим и ремонтопригодным.

Ранее КБ «Спектр» запустило серийное производство более грузоподъемного дрона-бомбардировщика «Воробей-15». Оба беспилотника предназначены для поддержки штурмовых подразделений.

В начале февраля российские военные испытали новую переносную разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» в зоне боевых действий.