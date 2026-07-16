В России создадут скоростной беспилотный катер на подводных крыльях

Российские инженеры вскоре завершат проектирование и построят первый полноразмерный образец безэкипажного катера нового поколения. Об этом рассказал директор по стратегии НПП «ЭЛВО» Сергей Тараканов в беседе с «Известиями» .

«Совместная разработка „Кольской верфи“ и НПП „ЭЛВО“ способна разгоняться до 90 километров в час (48 узлов) и нести до 1,3 тонны полезной нагрузки», — рассказал Тараканов.

Аппарат получит комбинированный режим движения. На небольшой скорости он будет идти как обычное судно, а после достижения 16 узлов выйдет на подводные крылья. Благодаря этому сопротивление воды снизится в шесть раз.

В отличие от судов советского типа «Метеор», новый катер оснастят механизмом складывания крыльев. Такая конструкция позволит ему работать на мелководье и упростит швартовку.

«Современные вычислительные мощности и датчики позволяют в реальном времени корректировать положение судна. Компьютерные алгоритмы буквально „ловят“ катер для стабилизации во время полета», — добавил представитель разработчика.

Для снижения стоимости специалисты выбрали серийные подвесные двигатели вместо специализированных силовых установок. Их положение также синхронизировали с работой подводных крыльев.

В феврале в Эр-Рияде «Ростех» представил безэкипажный спасательный катер R-SAVER-1. Аппарат создали для доставки оборудования и специальных средств в районы морских чрезвычайных ситуаций.