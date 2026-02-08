«Ростех» покажет безэкипажный спасательный катер на выставке в Саудовской Аравии

«Ростех» представит в Эр-Рияде безэкипажный спасательный катер R-SAVER-1. Его продемонстрируют на выставке World Defense Show 2026, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Новейшая разработка может доставлять спасательное оборудование и специальные средства к месту чрезвычайных ситуаций на море. Ее можно использовать в том числе для ликвидации последствий аварий на объектах нефтегазодобычи на морском шельфе и помощи судам, терпящим бедствие.

Катер имеет возможность перевозить грузы на расстояние до 800 километров и развивать скорость до 50 километров в час.

«При этом он может перевозить максимальную массу до 600 килограммов», — добавили в пресс-службе.

Ранее российские войска получили новые системы «Зубр» для защиты объектов от БПЛА. Разработка в автоматическом режиме обнаруживает беспилотник и берет его на сопровождение. По команде оператора система уничтожает дрон.