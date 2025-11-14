В России предложили штрафовать сайты за авторизацию через иностранные сервисы

Депутаты внесли в ГД проект о штрафах за авторизацию через иностранные e-mail

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о наказании владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей, в том числе за вход по зарубежным электронным адресам. Документ появился в электронной базе парламента.

По действующему законодательству авторизация на сайтах должна проходить по российскому номеру телефона, через единую биометрическую систему, «Госуслуги» или другие отечественные информационные сервисы. Депутаты во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным предложили установить в КоАП России штрафы за нарушение этих правил.

За требование зарегистрироваться с иностранной электронной почты или других зарубежных сервисов физические лица накажут на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностных — от 30 до 50 тысяч. Самый крупный штраф грозит юридическим лицам — от 500 до 700 тысяч рублей.

