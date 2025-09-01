Россиян захотели оставить без сайтов знакомств. Кого и чем они так испугали

В России нужно запретить приложения для знакомств. Такое предложение высказал глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с «Абзацем» . По его мнению, часто такие сайты и платформы используют злоумышленники, преследуя корыстные цели.

«Я считаю, что сайты знакомств нужно запрещать. Как наш коллега, депутат Виталий Милонов, ранее предложил запретить порно в стране. Такие платформы развращают молодежь. У нас юноши сейчас все разучились ухаживать за девушкой», — заявил он.

Бородин рассказал, что недавно общался с молодым человеком, которому уже больше 30 лет, и поинтересовался, есть ли у того девушка. Мужчина ответил, что она ему не нужна, ведь за ней надо ухаживать, дарить ей цветы, водить в кафе и ресторан, в театр, в кино… А так он может зайти на сайт знакомств, и за деньги к нему приедет любая.

«Какая же здесь культура? Какие традиционные ценности? Не говоря о том, что на таких сайтах часто сидят мошенники и другие преступники. Сколько было случаев, когда девушка знакомилась с парнем в интернете, шла на свидание и погибала», — возмутился Бородин.

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков предложил создать механизм проверки мигрантов при регистрации на сайтах знакомств, используя систему «Цифровой профиль иностранного гражданина». Даванков считает, что этот сервис может эффективно применяться для верификации иностранцев, особенно в интернете.