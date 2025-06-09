Фейк: россиянам запретят пользоваться почтой Gmail
Сообщения о запрете на использование почты Gmail в РФ оказались недостоверными
В Сети появились сообщения о том, что граждане России якобы больше не смогут пользоваться почтовым сервисом от компании Google. Эту информацию проверил 360.ru.
Фейк
Ряд оппозиционных Telegram-каналов опубликовали посты о том, что россиянам запретят использовать Gmail для авторизации на сайтах и сервисах. В этом случае многие пользователи не смогут получить доступ к необходимым порталам.
Правда
На самом деле почти во всех постах в качестве источника указывается статья на РБК от 5 июня. В материале действительно поднималась тема запрета на авторизацию через Gmail в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками.
Издание получило копию документа, который разрабатывает правительство. Подлинность проекта подтвердили несколько участников рынка.
Документ предполагает, что в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесут ряд изменений. Согласно проекту, владельцев сайтов обяжут использовать при авторизации только электронную почту, которая создавалась с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне.
В этом случае пользователи не смогут вводить e-mail, зарегистрированный на зарубежных сервисах, в том числе и Gmail от Google.
РБК напомнило, что с 1 января 2025 года в России вступил в силу запрет на регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной почты, но он не затронул тех, кто уже авторизован. Издание добавило, что правительство может установить исключения, однако деталей в материале не приводится.
В Минцифры отметили, что пока рано говорить о том, войдет ли инициатива в итоговую версию законопроекта. Все идеи обсуждаются с отраслью и заинтересованными ведомствами. Сейчас документ находится в стадии межведомственного согласования, его еще могут доработать.
По данным Forbes, Gmail по-прежнему остается самым популярным почтовым сервисом, и количество его пользователей продолжает расти.
Это может быть связано с тем, что почта от Google необходима для пользования любым смартфоном с системой Android. Если власти захотят запретить использование этого почтового сервиса в масштабах всей страны, то придется заменить десятки миллионов аппаратов в ближайшей перспективе, что невозможно.
В стране могут ввести ограничения разного уровня при взаимодействии с чувствительными сервисами, чтобы избежать нежелательных действий пользователей, находящихся под воздействием мошенников. Чтобы пройти регистрацию на таких порталах, можно завести альтернативную почту от российских сервисов, а также заранее позаботиться о надежном пароле, двухфакторной аутентификации и иных способах защиты доступа к личной информации.
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