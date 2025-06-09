Фейк: россиянам запретят пользоваться почтой Gmail

В Сети появились сообщения о том, что граждане России якобы больше не смогут пользоваться почтовым сервисом от компании Google. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

Ряд оппозиционных Telegram-каналов опубликовали посты о том, что россиянам запретят использовать Gmail для авторизации на сайтах и сервисах. В этом случае многие пользователи не смогут получить доступ к необходимым порталам.

Правда

На самом деле почти во всех постах в качестве источника указывается статья на РБК от 5 июня. В материале действительно поднималась тема запрета на авторизацию через Gmail в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками.

Издание получило копию документа, который разрабатывает правительство. Подлинность проекта подтвердили несколько участников рынка.

Документ предполагает, что в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесут ряд изменений. Согласно проекту, владельцев сайтов обяжут использовать при авторизации только электронную почту, которая создавалась с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне.

В этом случае пользователи не смогут вводить e-mail, зарегистрированный на зарубежных сервисах, в том числе и Gmail от Google.

РБК напомнило, что с 1 января 2025 года в России вступил в силу запрет на регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной почты, но он не затронул тех, кто уже авторизован. Издание добавило, что правительство может установить исключения, однако деталей в материале не приводится.