В России предложили предустанавливать ИИ на смартфоны

В России рассматривают возможность обязательной предустановки искусственного интеллекта на смартфоны и другие устройства. Об этом сообщил источник газеты «Известия» .

Инициативу уже начали обсуждать в правительстве.

«Предустановка отечественных сервисов на устройства россиян — это одна из мер, которая позволяет укрепить технологическую независимость нашей страны», — заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, занимающегося вопросами, связанными с ИИ.

Там отметили, что в России есть свои маркетплейсы, антивирус, браузер, сервисы госуслуг, а теперь собственные большие языковые модели. Гражданам нужно предоставить возможность пользоваться хорошими отечественными сервисами.

Инициативу пока прорабатывают. После сбора предложений, полученных на платформе Минцифры, создадут рамочный закон об ИИ и договорятся о конкретных механизмах его применения.

Участники рынка, опрошенные газетой, считают развитие отечественных ИИ-технологий очень важной задачей в сложившихся геополитических условиях. При этом вводить обязательную предустановку нужно сбалансированно, сильно не нагружая производителей устройств.

